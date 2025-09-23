Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ердоган не вірить у швидке закінчення війни Росії проти України

Президент Туреччини впевнений, що Європа продовжить допомагати Україні.

Ердоган не вірить у швидке закінчення війни Росії проти України
Реджеп Тайїп Ердоган
Фото: x.com/RTErdogan

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що швидкого закінчення війни Росії проти України чекати не варто.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає "Радіо Свобода".

Він висловив жаль і наголосив, що "обидві сторони зазнають величезних втрат".

«Я вірю, що [допомога країн Європи Україні] триватиме. І водночас Сполучені Штати – я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити», – сказав Ердоган.

За його словами, позиція Туреччини полягає в тому, щоб підтримувати конструктивні відносини як з Україною, так і з Росією.

  • У Стамбулі за посередництва Туреччини пройшло кілька раундів переговорів між російською й українською делегаціями, але значних результатів вони не принесли.
  • Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці ще в середині серпня.
  • 2 вересня, після повернення із саміту ШОС у Китаї, Ердоган заявив, що Путін і  Зеленський "поки не готові до зустрічі" для переговорів щодо припинення війни.
﻿
