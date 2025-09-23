Автомобіль президента Франції Еммануеля Макрона на кілька хвилин застряг у заторі в Нью-Йорку через проїзд кортежу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомило видання Brut, інцидент стався ввечері 22 вересня, коли Макрон повертався із засідання Генасамблеї ООН.

На відео, яке оприлюднив Brut, видно, що Макрон вийшов з автомобіля і розмовляв із поліцейським. Той просив вибачення у президента Франції, а Макрон іронічно відповів: "Дозвольте мені проїхати".

Потім президент Франції зателефонував Трампу.

"Як справи? Вгадайте, що сталося? Я чекаю на вулиці, тому що через вас тут усе заблоковано", – сказав він і розсміявся.

Макрон продовжив розмову, прогулюючись містом.