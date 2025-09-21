У лісах Польщі знайшли ймовірні уламки ще двох російських дронів

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

У лісах Польщі знайшли ймовірні уламки ще двох російських дронів

Про знахідку повідомили Військову поліцію та прокуратуру.

У лісах Польщі знайшли ймовірні уламки ще двох російських дронів
Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У Мазовецькому воєводстві Польщі у лісі виявили ймовірні уламки ще двох російських безпілотників.

Про це на соцплатформі X повідомила місцева поліція.

Уламки одного з дронів знайшли грибники у Седлецькому повіті.

“Сьогодні, близько 9-ї ранку в місті Водино Седлецького повіту, грибники виявили в лісі, приблизно за один кілометр від будівель, частини об'єкта, схожого на дрон”, – йдеться у повідомленні.

Уламки другого безпілотника виявив чоловік у лісі Білобжезького повіту – за 6 кілометрів від найближчих будівель у селі Бяла Гура.

Поліція поставила охорону на місці знахідок і повідомили про це Військову поліцію та прокуратуру.

  • У Вармінсько-Мазурському воєводстві вчора знайшли, ймовірно, один з російських дронів, які залетіли до Польщі минулого тижня. Його виявили У гміні Корше, неподалік житлових будинків.
  • Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
  • Rzeczpospolita із посиланням на джерела повідомила, що житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16.
  • Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies