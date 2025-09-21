У лісах Польщі знайшли ймовірні уламки ще двох російських дронів

У Мазовецькому воєводстві Польщі у лісі виявили ймовірні уламки ще двох російських безпілотників.
Про це на соцплатформі X повідомила місцева поліція.
Уламки одного з дронів знайшли грибники у Седлецькому повіті.
“Сьогодні, близько 9-ї ранку в місті Водино Седлецького повіту, грибники виявили в лісі, приблизно за один кілометр від будівель, частини об'єкта, схожого на дрон”, – йдеться у повідомленні.
Уламки другого безпілотника виявив чоловік у лісі Білобжезького повіту – за 6 кілометрів від найближчих будівель у селі Бяла Гура.
Поліція поставила охорону на місці знахідок і повідомили про це Військову поліцію та прокуратуру.
- У Вармінсько-Мазурському воєводстві вчора знайшли, ймовірно, один з російських дронів, які залетіли до Польщі минулого тижня. Його виявили У гміні Корше, неподалік житлових будинків.
- Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
- Rzeczpospolita із посиланням на джерела повідомила, що житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16.
- Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.