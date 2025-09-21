У лісах Польщі знайшли ймовірні уламки ще двох російських дронів

Про знахідку повідомили Військову поліцію та прокуратуру.

Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.

У Мазовецькому воєводстві Польщі у лісі виявили ймовірні уламки ще двох російських безпілотників.

Про це на соцплатформі X повідомила місцева поліція.

Уламки одного з дронів знайшли грибники у Седлецькому повіті.

“Сьогодні, близько 9-ї ранку в місті Водино Седлецького повіту, грибники виявили в лісі, приблизно за один кілометр від будівель, частини об'єкта, схожого на дрон”, – йдеться у повідомленні.

Уламки другого безпілотника виявив чоловік у лісі Білобжезького повіту – за 6 кілометрів від найближчих будівель у селі Бяла Гура.

Поліція поставила охорону на місці знахідок і повідомили про це Військову поліцію та прокуратуру.