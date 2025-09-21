Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути Штатам авіабазу Баграм

Головнокомандувач армії Талібану відхилив вимогу президента США Дональда Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль Вашингтона. Він також попередив, що "будь-яка ворожість викличе найсильнішу відповідь".

Про це повідомляє Bloomerg.

"Афганістан є повністю незалежним, керується власним народом і не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора", – заявив начальник штабу Збройних сил Талібану Фасіхуддін Фітрат.

Як повідомлялося, 19 вересня Трамп заявив, що авіабазу Баграм в Афганістані слід повернути під контроль США. Він заявив, що об'єкт має стратегічне значення через близькість до ядерної зброї Китаю. Трамп також попередив Афганістан, що якщо контроль над авіабазою не буде повернуто, то Кабул зіткнеться з несприятливими наслідками.

Авіабаза Баграм - це одна з найвідоміших військових баз у Афганістані, яка відігравала ключову роль у багатьох етапах війни в регіоні. Ця авіабаза - була головною базою США та НАТО. У липні 2021 року США офіційно залишили базу в рамках виведення військ з Афганістану. Передача бази стала символом завершення американської військової кампанії.

Після захоплення влади талібами у серпні 2021 року, авіабаза перейшла під їхній контроль.