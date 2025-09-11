Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15,5%

Це дозволить підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, пояснили у банку.

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як повідомила пресслужба банку це дозволить підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості інфляційних очікувань та поступового зниження інфляції до цільового рівня у 5%.

У НБУ пояснили, що темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль – у серпні інфляція знизилася до 13,2% у річному вимірі, швидше, ніж прогнозував регулятор. Базова інфляція у серпні становила 11,4%. Очікується подальше зниження інфляційного тиску.

Інфляційні очікування домогосподарств та фінансових аналітиків поліпшилися, але залишаються високими. Водночас обсяги міжнародної допомоги забезпечують належний рівень резервів і фінансування бюджету. З початку року Україна отримала понад 30 млрд доларів США.

За даними НБУ, населення продовжує збільшувати вкладення у гривневі депозити та облігації внутрішньої держпозики, тоді як попит на валюту залишається стриманим.

Основним ризиком для інфляційної динаміки й економіки залишається перебіг війни. НБУ попереджає, що висока інтенсивність обстрілів і додаткові видатки на оборону можуть вплинути на макроекономічну ситуацію. Водночас можливе й посилення військової та фінансової підтримки від партнерів.

У липневому прогнозі Нацбанк передбачає початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року. Водночас регулятор готовий відтермінувати цей крок у разі посилення проінфляційних ризиків.