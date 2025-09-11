НБУ: у серпні інфляція сповільнилась до 13,2% у річному вимірі

«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Фото: Нацбанк/flickr.com

У серпні інфляція продовжила сповільнюватися – до 13,2% у річному вимірі, в той час як у місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%. Базова інфляція надалі знижувалася – до 11,4%.

Про це повідомила пресслужба НБУ з посиланням на Держстат.

“Фактична траєкторія інфляції виявилася нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому Інфляційному звіті, переважено під впливом розширення пропозиції с/г продукції нового врожаю”, - зазначили в НБУ, і додали, що уповільнення інфляції сталось також під впливом заходів монетарної політики НБУ та поступового зниження тиску з боку ринку праці. 

Зазначається, що річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалося – до 23,9% рік до року.

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 17,7% рік до року. 

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося – до 2,8% рік до року. 

Інфляція послуг пришвидшилася до 14,1%, а темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися до 10,8% р/р.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися  – до 6,0%

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися – до 10,8% р/р..

Оновлений прогноз інфляції та інших макропоказників Нацбанк анонсував на 23 жовтня 2025 року, а детальний макропрогноз буде оприлюднений в Інфляційному звіті 30 жовтня 2025 року.
