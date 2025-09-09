“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Україна обговорила із МВФ фінансові потреби і реформи

Фонд, наприклад, готовий надати необхідну технічну підтримку для «дорожньої карти» детінізації економіки. 

Україна обговорила із МВФ фінансові потреби і реформи
зустріч представників Мінекономіки і місії МВФ
Фото: Мінекономіки

9 вересня відбулася зустріч представників Міністерства економіки з місією Міжнародного валютного фонду, що працює в Києві.

Як ідеться на сайті відомства, сторони обговорили фінансові потреби України та реформи, які можуть стати основою подальшої співпраці з Фондом. Серед ключових напрямів – приватизація, детінізація економіки, збереження стимулів для малого та середнього бізнесу та розвиток цільових програм підтримки.

Окрему увагу приділили стимулюванню економічного зростання без додаткових видатків бюджету, зокрема, програмам «Доступні кредити 5-7-9%» та компенсаціям капітальних інвестицій у межах політики «Зроблено в Україні».

МВФ готовий надати необхідну технічну підтримку для «дорожньої карти» детінізації економіки. 

Також представники міністерства і МВФ обговорили спрощення адміністрування податків, підвищення прозорості ПДВ-ланцюгів та використання державних програм для стимулювання виходу бізнесу з тіні. 

  • Того ж дня глава уряду Юлія Свириденко передала МВФ запит на нову програму співпраці. Сторони домовились продовжити необхідні консультації між командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року.
