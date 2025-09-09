Україна обговорила із МВФ фінансові потреби і реформи

9 вересня відбулася зустріч представників Міністерства економіки з місією Міжнародного валютного фонду, що працює в Києві.

Як ідеться на сайті відомства, сторони обговорили фінансові потреби України та реформи, які можуть стати основою подальшої співпраці з Фондом. Серед ключових напрямів – приватизація, детінізація економіки, збереження стимулів для малого та середнього бізнесу та розвиток цільових програм підтримки.

Окрему увагу приділили стимулюванню економічного зростання без додаткових видатків бюджету, зокрема, програмам «Доступні кредити 5-7-9%» та компенсаціям капітальних інвестицій у межах політики «Зроблено в Україні».

МВФ готовий надати необхідну технічну підтримку для «дорожньої карти» детінізації економіки.

Також представники міністерства і МВФ обговорили спрощення адміністрування податків, підвищення прозорості ПДВ-ланцюгів та використання державних програм для стимулювання виходу бізнесу з тіні.