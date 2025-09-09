Українські митники пройдуть одноразову атестацію, за відмову або неуспішне проходження - звільненя

Митників перевірятимуть на знання Конституції, логіку та загальний рівень кваліфікації. Результати будуть публічними.

Кабінет міністрів затвердив новий порядок атестації посадових осіб Державної митної служби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Новий Порядок передбачає проведення одноразової атестації, вона складатиметься з трьох етапі:

тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;

тест на логіку та здатність працювати з інформацією;

співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність.

Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. А результати - оприлюднять на офіційному сайті Держмитслужби.

Відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження стануть підставою для звільнення.

Журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних.

