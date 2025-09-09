Українські митники пройдуть одноразову атестацію, за відмову або неуспішне проходження - звільненя

Кабінет міністрів затвердив новий порядок атестації посадових осіб Державної митної служби.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Новий Порядок передбачає проведення одноразової атестації, вона складатиметься з трьох етапі:
- тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;
- тест на логіку та здатність працювати з інформацією;
- співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність.
Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. А результати - оприлюднять на офіційному сайті Держмитслужби.
Відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження стануть підставою для звільнення.
Журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних.
