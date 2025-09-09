Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Українські митники пройдуть одноразову атестацію, за відмову або неуспішне проходження - звільненя

Митників перевірятимуть на знання Конституції, логіку та загальний рівень кваліфікації. Результати будуть публічними. 

Українські митники пройдуть одноразову атестацію, за відмову або неуспішне проходження - звільненя
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів затвердив новий порядок атестації посадових осіб Державної митної служби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Новий Порядок передбачає проведення одноразової атестації, вона складатиметься з трьох етапі: 

  • тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;
  • тест на логіку та здатність працювати з інформацією;
  • співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність. 

Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. А результати - оприлюднять на офіційному сайті Держмитслужби. 

Відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження стануть підставою для звільнення.

Журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. 

Раніше Мінфін заявив, що податкова та митна служби у липні перевиконали план на понад 10 млрд грн
