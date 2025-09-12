Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Візит до Будапешта: Україна готова розглянути “удосконалення” законодавства щодо угорської меншини

На переговорах у Будапешті окрему увагу було приділено питанню переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Тарас Качка та Петер Сіярто, Будапешт, 11 вересня 2025
Вчора, 11 вересня, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в межах робочого візиту до Будапешта провів переговори з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, а також міністром у справах ЄС Яношем Бокою.

Як зазначає урядовий портал, основна мета візиту – обговорення актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема питання подальшої європейської інтеграції України та енергетики.

Віцепрем’єр-міністр також відвідав одне з найбільших агропромислових господарств Угорщини та вшанував пам'ять угорців, незаконно депортованих до СРСР.

Ключові підсумки візиту:

  • обговорено потенціал розширення співпраці у сфері енергетики, включно з участю угорських компаній у модернізації української енергетичної інфраструктури;
  • наголошено на готовності України враховувати інтереси угорської національної спільноти та розпочати експертні консультації щодо удосконалення національного законодавства у сфері;
  • високо оцінено двосторонню співпрацю: запуск залізничного сполучення «Ужгород – Будапешт» та освітні й соціальні програми для українських дітей і студентів;
  • домовлено про проведення найближчим часом засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Окрему увагу приділено питанню переговорного процесу України з ЄС та пошуку взаємоприйнятних рішень для відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

Зазначається, що угорська сторона позитивно оцінила відновлення політичних контактів. Також підтверджено підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Сторони домовились продовжувати двосторонній діалог.

Зазначимо, що зі свого боку Сіярто заявив, що сподівається на покращення відносин між Україною та Угорщиною, однак “це залежить лише від Києва”. Угорський дипломат каже, що його країна зацікавлено у добрих стосунках із усіма сусідами, включаючи Україну. Втім не виключив і подальше погіршення стосунків.
