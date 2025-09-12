Візит до Будапешта: Україна готова розглянути “удосконалення” законодавства щодо угорської меншини

На переговорах у Будапешті окрему увагу було приділено питанню переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Вчора, 11 вересня, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в межах робочого візиту до Будапешта провів переговори з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, а також міністром у справах ЄС Яношем Бокою.

Як зазначає урядовий портал, основна мета візиту – обговорення актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема питання подальшої європейської інтеграції України та енергетики.

Віцепрем’єр-міністр також відвідав одне з найбільших агропромислових господарств Угорщини та вшанував пам'ять угорців, незаконно депортованих до СРСР.

Ключові підсумки візиту:

обговорено потенціал розширення співпраці у сфері енергетики, включно з участю угорських компаній у модернізації української енергетичної інфраструктури;

наголошено на готовності України враховувати інтереси угорської національної спільноти та розпочати експертні консультації щодо удосконалення національного законодавства у сфері;

високо оцінено двосторонню співпрацю: запуск залізничного сполучення «Ужгород – Будапешт» та освітні й соціальні програми для українських дітей і студентів;

домовлено про проведення найближчим часом засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Окрему увагу приділено питанню переговорного процесу України з ЄС та пошуку взаємоприйнятних рішень для відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

Зазначається, що угорська сторона позитивно оцінила відновлення політичних контактів. Також підтверджено підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Сторони домовились продовжувати двосторонній діалог.

Зазначимо, що зі свого боку Сіярто заявив, що сподівається на покращення відносин між Україною та Угорщиною, однак “це залежить лише від Києва”. Угорський дипломат каже, що його країна зацікавлено у добрих стосунках із усіма сусідами, включаючи Україну. Втім не виключив і подальше погіршення стосунків.