Нафтогаз поставив в Україну близько 400 млн кубометрів американського скрапленого газу

В межах підготовки до зими 2025-2026 група Нафтогаз вже поставила в Україну близько 400 млн кубометрів американського скрапленого газу.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Газ поставили в Україну в партнерстві з польським ORLEN, його імпорт здійснюються через термінали Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.
На середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн кубометрів американського скрапленого газу.
- Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу.