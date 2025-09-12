Нафтогаз поставив в Україну близько 400 млн кубометрів американського скрапленого газу

МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Ілюстративне фото
Фото: Нафтогаз

В межах підготовки до зими 2025-2026 група Нафтогаз вже поставила в Україну близько 400 млн кубометрів американського скрапленого газу.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Газ поставили в Україну в партнерстві з польським ORLEN, його імпорт здійснюються через термінали Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.

На середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн кубометрів американського скрапленого газу.
