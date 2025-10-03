Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА на Харківщині

Постраждав співробітник підприємства.

Врятовані тварини
Фото: ДСНС

У Нововодолазькій громаді Харківщини 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству. 

Про це повідомили у ДСНС.

Виникла масштабна пожежа. Там горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.

До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
