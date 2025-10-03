У Нововодолазькій громаді Харківщини 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству.

Про це повідомили у ДСНС.

Виникла масштабна пожежа. Там горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.

До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки