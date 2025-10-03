У Нововодолазькій громаді Харківщини 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству.
Про це повідомили у ДСНС.
Виникла масштабна пожежа. Там горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.
До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.
- Вночі Росія завдала комбінованого удару. Зафіксували влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА. Ворог атакував 416 засобами повітряного нападу.