Польща не поспішатиме передавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві “Північних потоків”, – міністр

Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоПодії

Польща не поспішатиме передавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві “Північних потоків”, – міністр

Зі свого боку керівник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач зазначив, рішення про передачу підозрюваного Німеччині має враховувати «інтереси польської держави та політичні наслідки».

Польща не поспішатиме передавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві “Північних потоків”, – міністр
Томаш Семоняк
Фото: EPA/UPG

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк заявив, що немає підстав для поспіху у справі видачі Німеччині громадянина України Володимира Z., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу Nord Stream 2, передає Onet. 

«Справа є надзвичайно серйозною і має бути ретельно розслідувана без політичного чи медійного тиску», — наголосив Семоняк в ефірі TVP Info.

Напередодні суд у Польщі ухвалив рішення про тимчасовий семиденний арешт підозрюваного. За словами Семоняка, остаточне рішення ухвалюватиме суд, який повинен мати «абсолютну впевненість» у підставах для екстрадиції.

На ситуацію також відреагував керівник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач. Він зазначив, що Польща має зобов’язання за європейським ордером на арешт, однак рішення про передачу підозрюваного Німеччині має враховувати «усі процедури, інтереси польської держави та політичні наслідки».

«Можливо, треба перевірити, чи передача цієї особи німецьким службам відповідає інтересам Польщі та всієї євроатлантичної спільноти. Якщо ж його дії справді були спрямовані на безпеку Європи, це теж має бути враховано», — заявив Пшидач у коментарі для Радіо Wnet.

Він також припустив, що рішення може вплинути на відносини між Варшавою та Києвом: «Можна уявити, що український уряд вимагатиме повернення свого громадянина. І питання — як поведе себе польська влада».

Згідно з процедурою, польський суд має до 100 днів, аби розглянути документи й ухвалити остаточне рішення щодо екстрадиції.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies