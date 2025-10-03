Польща не поспішатиме передавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві “Північних потоків”, – міністр

Зі свого боку керівник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач зазначив, рішення про передачу підозрюваного Німеччині має враховувати «інтереси польської держави та політичні наслідки».

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк заявив, що немає підстав для поспіху у справі видачі Німеччині громадянина України Володимира Z., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу Nord Stream 2, передає Onet.

«Справа є надзвичайно серйозною і має бути ретельно розслідувана без політичного чи медійного тиску», — наголосив Семоняк в ефірі TVP Info.

Напередодні суд у Польщі ухвалив рішення про тимчасовий семиденний арешт підозрюваного. За словами Семоняка, остаточне рішення ухвалюватиме суд, який повинен мати «абсолютну впевненість» у підставах для екстрадиції.

На ситуацію також відреагував керівник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач. Він зазначив, що Польща має зобов’язання за європейським ордером на арешт, однак рішення про передачу підозрюваного Німеччині має враховувати «усі процедури, інтереси польської держави та політичні наслідки».

«Можливо, треба перевірити, чи передача цієї особи німецьким службам відповідає інтересам Польщі та всієї євроатлантичної спільноти. Якщо ж його дії справді були спрямовані на безпеку Європи, це теж має бути враховано», — заявив Пшидач у коментарі для Радіо Wnet.

Він також припустив, що рішення може вплинути на відносини між Варшавою та Києвом: «Можна уявити, що український уряд вимагатиме повернення свого громадянина. І питання — як поведе себе польська влада».

Згідно з процедурою, польський суд має до 100 днів, аби розглянути документи й ухвалити остаточне рішення щодо екстрадиції.