На Одещині викрили податкову оборудку з експортом сої до Африки на 15 млн грн

Директор підприємства навмисно не задекларував у податковій звітності сою обсягом майже 5400 тон.

В Одеській області директор підприємства організував податкову оборудка з експортом сої на 15 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, компанія займалася оптовою торгівлею сільгосппродукцією. Її директор навмисно не задекларував у податковій звітності за перше півріччя цього року сою обсягом майже 5400 тон.

Продукція мала експортуватися морем до Республіки Кот-д’Івуар у Західній Африці.

Фактично обсяги продажів та прибуток компанії були значно більшими, ніж офіційно вказано у декларації. Відповідно, і податки мали б бути більшими.

Унаслідок протиправних дій підприємця держава могла недоотримати майже 15 млн грн податків.

У рамках досудового розслідування у податкову декларацію вже внесені правдиві дані та до державного бюджету підприємець сплатив вказану суму несплачених податків.

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).