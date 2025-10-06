На Одещині викрили податкову оборудку з експортом сої до Африки на 15 млн грн

Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаПраво

На Одещині викрили податкову оборудку з експортом сої до Африки на 15 млн грн

Директор підприємства навмисно не задекларував у податковій звітності сою обсягом майже 5400 тон.

На Одещині викрили податкову оборудку з експортом сої до Африки на 15 млн грн

В Одеській області директор підприємства організував податкову оборудка з експортом сої на 15 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, компанія займалася оптовою торгівлею сільгосппродукцією. Її директор навмисно не задекларував у податковій звітності за перше півріччя цього року сою обсягом майже 5400 тон.

Продукція мала експортуватися морем до Республіки Кот-д’Івуар у Західній Африці.

Фактично обсяги продажів та прибуток компанії були значно більшими, ніж офіційно вказано у декларації. Відповідно, і податки мали б бути більшими.

Унаслідок протиправних дій підприємця держава могла недоотримати майже 15 млн грн податків.

У рамках досудового розслідування у податкову декларацію вже внесені правдиві дані та до державного бюджету підприємець сплатив вказану суму несплачених податків.

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за умисне ухилення  від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

  • У вересні стало відомо, що Інстаграм-блогерку підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень. Із початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, тому повідомлення про підозру їй оголошено заочно.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies