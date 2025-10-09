НАБУ: викрито прокурора ОГП та адвоката на підбурюванні до хабаря розміром $3,5 млн (доповнено)

Підозрюють, що гроші призначалися для "вирішення питання "про закриття кримінального провадження.

У НАБУ повідомили про викриття прокурора ОГП на підбурюванні до хабаря

Національне актикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що детективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвоката на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Там пишуть, що гроші призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

"За даними слідства, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС", – зазначили у НАБУ і додали, що ділки начебто взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошей.

У Бюро пишуть, що сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, "зросла" з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США. Також зазначають, що співучасники розробили детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами.

"На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США", – повідомили у відомстві і додали, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Фото: НАБУ Імовірні докази

Попередня правова кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Доповнення. У ОГП кажуть, що один із прокурорів досліджує факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема Магамедрасулова, тому можливий конфлікт інтересів.