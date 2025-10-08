Президент України Володимир Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Указом №753/2025 членом ВРП призначений Віталій Миколайович Махінчук, а указом №754/2025 – Максим Ігорович Сав’юк.

Як повідомляє фундація DeJure, президент тривалий час не призначав кандидатів, яких перевірила й рекомендувала Етична рада.

Максим Савʼюк - старший детектив НАБУ.

Віталій Махінчук - юрист, науковець та бізнесмен. Його родина задекларувала близько 67 млн грн доходу за останні сім років. Він разом з дружиною володіє значною кількістю об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 20 млн гривень.

Зазначається, що тепер у складі ВРП 17 членів із необхідних 21. Поповнення складу ВРП дозволить:

Посилити спроможність ВРП у розгляді дисциплінарних скарг;

Остаточно вирішити дисциплінарні справи суддів Окружного адмінсуду Києва — Євгенія Аблова, Володимира Келеберди та кількох інших, щодо яких не було кворуму;

Ухвалювати рішення щодо призначення на посаду суддів місцевих та апеляційних судів;

Тепер у ВРП залишаються вакантними по дві посади від зʼїзду суддів та зʼїзду адвокатів. За квотою суддів конкурс перезапускали через відсутність достатньої кількості доброчесних кандидатів, в той час як керівники адвокатури свідомо блокують навіть оголошення конкурсу до ВРП уже більше 3 років.