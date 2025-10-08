Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя

Ними стали Віталій Махінчук та Максим Сав’юк.

Фото: DeJure

Президент України Володимир Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Указом №753/2025 членом ВРП призначений Віталій Миколайович Махінчук, а указом №754/2025 – Максим Ігорович Сав’юк.

Як повідомляє фундація DeJure, президент тривалий час не призначав кандидатів, яких перевірила й рекомендувала Етична рада.

Максим Савʼюк - старший детектив НАБУ. 

Віталій Махінчук - юрист, науковець та бізнесмен. Його родина задекларувала близько 67 млн грн доходу за останні сім років. Він разом з дружиною володіє значною кількістю об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 20 млн гривень.

Зазначається, що тепер у складі ВРП 17 членів із необхідних 21. Поповнення складу ВРП дозволить:

  • Посилити спроможність ВРП у розгляді дисциплінарних скарг;
  • Остаточно вирішити дисциплінарні справи суддів Окружного адмінсуду Києва — Євгенія Аблова, Володимира Келеберди та кількох інших, щодо яких не було кворуму; 
  • Ухвалювати рішення щодо призначення на посаду суддів місцевих та апеляційних судів; 

Тепер у ВРП залишаються вакантними по дві посади від зʼїзду суддів та зʼїзду адвокатів. За квотою суддів конкурс перезапускали через відсутність достатньої кількості доброчесних кандидатів, в той час як керівники адвокатури свідомо блокують навіть оголошення конкурсу до ВРП уже більше 3 років. 
﻿
