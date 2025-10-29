Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Прем’єрка Японії відмовилася виконати вимогу США щодо заборони імпорту російського газу

Такаїті наголосила, що вихід Японії з проєкту лише «порадує Китай і Росію».

Прем’єрка Японії відмовилася виконати вимогу США щодо заборони імпорту російського газу
Санае Такаїчі
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила президенту США Дональду Трампу, що відмова Токіо від імпорту скрапленого природного газу із Росії є «вкрай складною», пише Japan Times.

Російський СПГ становить близько 9% від загального обсягу імпорту Японії. Японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у проєкті Sakhalin-2, який є ключовим джерелом постачання.

Перед візитом Трампа до Азії США закликали країни-імпортери російських енергоносіїв, зокрема, Японію, припинити закупівлі. Вашингтон прагне таким чином змусити Кремль до переговорів щодо завершення війни проти України.

Такаїті наголосила, що вихід Японії з проєкту лише «порадує Китай і Росію», і закликала США зважати на енергетичні потреби Японії.

Японія поступово збільшує імпорт американського газу, щоб диверсифікувати джерела постачання та підготуватися до завершення контрактів із Sakhalin-2 у 2028–2033 роках. Японський міністр промисловості попередив, що заміна цих обсягів буде дорогою і спричинить підвищення цін на електроенергію.

Крім того, Японія отримує менш ніж 1% нафти з Росії за спеціальним винятком із санкцій, термін якого спливає в грудні. Основні постачання пального надходять із країн Близького Сходу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies