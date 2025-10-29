Прем’єрка Японії відмовилася виконати вимогу США щодо заборони імпорту російського газу

Такаїті наголосила, що вихід Японії з проєкту лише «порадує Китай і Росію».

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила президенту США Дональду Трампу, що відмова Токіо від імпорту скрапленого природного газу із Росії є «вкрай складною», пише Japan Times.

Російський СПГ становить близько 9% від загального обсягу імпорту Японії. Японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у проєкті Sakhalin-2, який є ключовим джерелом постачання.

Перед візитом Трампа до Азії США закликали країни-імпортери російських енергоносіїв, зокрема, Японію, припинити закупівлі. Вашингтон прагне таким чином змусити Кремль до переговорів щодо завершення війни проти України.

Такаїті наголосила, що вихід Японії з проєкту лише «порадує Китай і Росію», і закликала США зважати на енергетичні потреби Японії.

Японія поступово збільшує імпорт американського газу, щоб диверсифікувати джерела постачання та підготуватися до завершення контрактів із Sakhalin-2 у 2028–2033 роках. Японський міністр промисловості попередив, що заміна цих обсягів буде дорогою і спричинить підвищення цін на електроенергію.

Крім того, Японія отримує менш ніж 1% нафти з Росії за спеціальним винятком із санкцій, термін якого спливає в грудні. Основні постачання пального надходять із країн Близького Сходу.