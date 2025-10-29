Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3

Ракета відзначається збільшеною дальністю польоту, точністю та здатністю долати системи ППО. На ракеті встановлена нова ядерна боєголовка.

Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3
ядерна ракета M51.3
Фото: Naval News

Міністерство збройних сил Франції оголосило про введення в експлуатацію модернізованої балістичної ракети морського базування M51.3, яка 24 жовтня 2025 року офіційно стала на бойове чергування, передає Naval News.

Нові ракети будуть розміщені на атомних підводних човнах класу Le Triomphant, що становлять основу морського компонента французьких ядерних сил стримування.

M51.3 розроблена компанією ArianeGroup під контролем Агентства з озброєнь і технологій DGA. Вона відзначається збільшеною дальністю польоту, точністю та здатністю долати системи ППО. На ракеті встановлена нова ядерна боєголовка TNO-2, створена Французькою комісією з атомної енергії (CEA).

«Це розгортання знаменує завершення програм M51.3 та TNO-2, розпочатих відповідно у 2014 та 2013 роках. Вони забезпечують безперервність наших стратегічних можливостей», — зазначили у французькому Міноборони.

За відкритими даними, ракета важить близько 52 тонн, має довжину 12 м і діаметр 2,3 м, а її дальність сягає 8 000–10 000 км при швидкості до 25 Махів. Двигун M51 став базою для твердопаливних прискорювачів європейської ракети-носія Ariane 5.

Перший випробувальний пуск M51 відбувся 2006 року, а нову версію M51.3 вперше успішно випробували у листопаді 2023-го.

У вересні 2025 року DGA вже уклала з ArianeGroup контракт на розробку наступного покоління — M51.4, яка отримає ще більшу дальність і точність, зміцнюючи потенціал Франції у сфері ядерного стримування.
