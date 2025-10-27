У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Франції почався суд над десятьма особами, які цькували Бріджит Макрон через вигадки про її стать

Обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення.

У Франції почався суд над десятьма особами, які цькували Бріджит Макрон через вигадки про її стать
Бріджит Макрон
Фото: EPA/UPG

У Парижі розпочався судовий процес над десятьма людьми, яких звинувачують у сексистських онлайн-нападах на першу леді Франції Бріджит Макрон, пише Euractiv

Справу відкрили після того, як Макрони подали позов про наклеп наприкінці липня 2024 року. Причиною стали поширені в мережі безпідставні чутки про те, що Бріджит Макрон нібито була «чоловіком при народженні».

На лаві підсудних — вісім чоловіків і дві жінки. Їм інкримінують кіберпереслідування та образливі висловлювання, зокрема, щодо статевої ідентичності та вікової різниці між подружжям Макронів. Обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення.

Бріджит Макрон подала скаргу в серпні 2024 року, після чого французькі правоохоронці розпочали розслідування й провели серію арештів у грудні 2024-го та лютому 2025 року.

Фейки про «зміну статі» першої леді Франції з’явилися ще під час президентської кампанії 2017 року і згодом активно поширювалися ультраправими і конспірологічними колами у Франції й США.

У липні подружжя Макронів подало позов у США проти консервативної блогерки Кендіс Овенс, яка запустила серію роликів під назвою Becoming Brigitte, де стверджувала, що перша леді нібито народилася чоловіком.

Бріджит Макрон — не єдина жінка у політиці, яка стала ціллю таких дезінформаційних кампаній: подібні фейки поширювали і про Мішель Обаму, Камалу Гарріс та Джасінду Ардерн.
