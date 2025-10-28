Болгарія і Rheinmetall будуватимуть завод із виробництва боєприпасів

Болгарія і німецький оборонний концерн Rheinmetall підписали контракт вартістю понад 1 млрд євро на будівництво заводу, який вироблятиме порох і 155-мм артилерійські снаряди, пише Reuters.

Проєкт має стратегічне значення як для Болгарії, так і для всієї Європи, яка нарощує оборонний потенціал після початку повномасштабної війни Росії проти України. Rheinmetall є одним із головних бенефіціарів зростання військових витрат у ЄС.

Підприємство створять у форматі спільного підприємства між Rheinmetall і болгарською державною компанією VMZ, де німецький концерн отримає 51% акцій, а VMZ — 49%. Болгарія профінансує свою частку за допомогою кредиту в межах європейського механізму SAFE, спрямованого на підтримку оборонних інвестицій.

За словами глави компанії Арміна Папперґера, завод планують збудувати протягом 14 місяців, а Болгарія «суттєво посилить спроможності Європи та НАТО з виробництва боєприпасів». Він зазначив, що країна «працює з небаченою швидкістю» й уже створює одну з найсучасніших фабрик у Європі.

Очікується, що проєкт створить приблизно 1000 робочих місць і відновить ключові елементи оборонного потенціалу Болгарії. На підприємстві вироблятимуть порох, 155-мм снаряди та новітні модульні зарядні системи.

Rheinmetall нині активно розширює свої виробничі потужності в Європі й має партнерства з провідними оборонними компаніями, зокрема, італійською Leonardo та американською Lockheed Martin.