Звіт комітету Палати представників поставив під сумнів деякі рішення Байдена через вплив на нього радників

Комітет з нагляду Палати представників надіслав генпрокурорці Пем Бонді 91-сторінковий звіт про те, що найближчі радники 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена проводили "ретельний менеджмент" його виступів, намагалися полегшити його робоче навантаження і блокували комунікацію з законодавцями. Все це було зроблено, оскільки Байден нібито страждав від когнітивних і фізичних погіршень здоров'я, пише New York Post.

Комітет вважає, що через це десятки рішень Джо Байдена не можуть вважатися ухваленими ним самостійно. Зокрема зазначили, що оточення президента Байдена займалося різноманітними питаннями: від робочих до особистих, як відведений для дозвілля час і кількість кроків, яку треба пройти.

У звіті, ініційованому республіканцем Джеймсом Комером, який очолює Комітет із нагляду, дійшли висновку, що деякі рішення Джо Байдена викликають сумніви. Зокрема, і рішення про помилування, підписані так званим автопеном – машиною, що ставить підпис людини, ідентичний тому, який би вона робила власноруч. Як відомо, наприкінці президентського терміну Байден помилував свого сина Хантера.

Президент Дональд Трамп раніше вже ставив під сумнів законність підписаних автопеном рішень свого попередника. Після повернення Трампа до Білого дому портрет Байдена в Білому домі замінили на зображення автопена.

Фото: CNN скриншот Портрет Байдена в Білому домі замінили

При цьому і сам Трамп, і інші американські президенти використовували такі пристрої.