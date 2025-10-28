Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Звіт комітету Палати представників поставив під сумнів деякі рішення Байдена через вплив на нього радників

Контрольований республіканцями комітет натякає на перегляд ухвалених рішень, зокрема про помилування. 

Джо Байден
Фото: CNN

Комітет з нагляду Палати представників надіслав генпрокурорці Пем Бонді 91-сторінковий звіт про те, що найближчі радники 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена проводили "ретельний менеджмент" його виступів, намагалися полегшити його робоче навантаження і блокували комунікацію з законодавцями. Все це було зроблено, оскільки Байден нібито страждав від когнітивних і фізичних погіршень здоров'я, пише New York Post

Комітет вважає, що через це десятки рішень Джо Байдена не можуть вважатися ухваленими ним самостійно. Зокрема зазначили, що оточення президента Байдена займалося різноманітними питаннями: від робочих до особистих, як відведений для дозвілля час і кількість кроків, яку треба пройти. 

У звіті, ініційованому республіканцем Джеймсом Комером, який очолює Комітет із нагляду, дійшли висновку, що деякі рішення Джо Байдена викликають сумніви. Зокрема, і рішення про помилування, підписані так званим автопеном – машиною, що ставить підпис людини, ідентичний тому, який би вона робила власноруч. Як відомо, наприкінці президентського терміну Байден помилував свого сина Хантера. 

Президент Дональд Трамп раніше вже ставив під сумнів законність підписаних автопеном рішень свого попередника. Після повернення Трампа до Білого дому портрет Байдена в Білому домі замінили на зображення автопена.

Портрет Байдена в Білому домі замінили
Фото: CNN скриншот
Портрет Байдена в Білому домі замінили

При цьому і сам Трамп, і інші американські президенти використовували такі пристрої. 
