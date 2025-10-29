ЗМІ: Трамп хоче знизити тарифи на китайські товари, впроваджені через фентаніл

Президент США Дональд Трамп очікує, що результатом зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном стане зниження американських тарифів на китайські товари, запроваджених через кризу з опіоїдом фентанілом. Зустріч Трампа і Сі має відбутися завтра зранку у Південній Кореї.
Про це пише Bloomberg.
“Я очікую зниження тарифів, бо вважаю, що вони допоможуть нам у ситуації з фентанілом”, – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Президент Сполучених Штатів очікує, що Пекін “діятиме” та співпрацюватиме з ним безпосередньо задля вирішення питання обмеження експорту до США хімічних речовин-прекурсорів, критично важливих для виробництва фентанілу. Він не надав додаткових подробиць щодо масштабів зниження тарифів.
Учора газета Wall Street Journal повідомила, що Трамп розглядає можливість зниження 20% тарифу до 10% на китайські товари через фентаніл.
Трамп також натякнув, що він відкритий до надання Китаю доступу до процесора штучного інтелекту Blackwell від Nvidia в рамках торговельної угоди, що “стане значною поступкою та розлютить яструбів національної безпеки” у Вашингтоні.
Китай прагне знизити тарифний тягар на товари, які він постачає до США. Якщо тарифи, запроваджені через кризу з фентанілом, зменшать вдвічі, середня ставка мита на більшість китайських товарів знизиться приблизно до 45% – якщо Трамп також утримається від нових запланованих мит. Це зробить китайські товари більш конкурентоспроможними порівняно з іншими торговельними партнерами американців, які останніми місяцями отримали вигоду від нижчих тарифних ставок.
- Трамп прибув до Південної Кореї на завершальному етапі свого турне Азією, у межах якого він також відвідав Малайзію та Японію. Очікується, що в країні він проведе важливі торгові переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і головою КНР Сі Цзіньпіном.