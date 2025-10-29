Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Трамп хоче знизити тарифи на китайські товари, впроваджені через фентаніл

Президент США очікує, що Пекін співпрацюватиме з ним безпосередньо для вирішення питання обмеження експорту до країни прекурсорів, необхідних для виготовлення опіоїду.

ЗМІ: Трамп хоче знизити тарифи на китайські товари, впроваджені через фентаніл
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Пекін, 2017 рік
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп очікує, що результатом зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном стане зниження американських тарифів на китайські товари, запроваджених через кризу з опіоїдом фентанілом. Зустріч Трампа і Сі має відбутися завтра зранку у Південній Кореї.

Про це пише Bloomberg.

“Я очікую зниження тарифів, бо вважаю, що вони допоможуть нам у ситуації з фентанілом”, – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Президент Сполучених Штатів очікує, що Пекін “діятиме” та співпрацюватиме з ним безпосередньо задля вирішення питання обмеження експорту до США хімічних речовин-прекурсорів, критично важливих для виробництва фентанілу. Він не надав додаткових подробиць щодо масштабів зниження тарифів.

Учора газета Wall Street Journal повідомила, що Трамп розглядає можливість зниження 20% тарифу до 10% на китайські товари через фентаніл. 

Трамп також натякнув, що він відкритий до надання Китаю доступу до процесора штучного інтелекту Blackwell від Nvidia в рамках торговельної угоди, що “стане значною поступкою та розлютить яструбів національної безпеки” у Вашингтоні.

Китай прагне знизити тарифний тягар на товари, які він постачає до США. Якщо тарифи, запроваджені через кризу з фентанілом, зменшать вдвічі, середня ставка мита на більшість китайських товарів знизиться приблизно до 45% – якщо Трамп також утримається від нових запланованих мит. Це зробить китайські товари більш конкурентоспроможними порівняно з іншими торговельними партнерами американців, які останніми місяцями отримали вигоду від нижчих тарифних ставок.

  • Трамп прибув до Південної Кореї на завершальному етапі свого турне Азією, у межах якого він також відвідав Малайзію та Японію. Очікується, що в країні він проведе важливі торгові переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і головою КНР Сі Цзіньпіном.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies