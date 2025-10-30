Трамп оголосив, що Південна Корея заплатить 350 млрд доларів за менші митні тарифи

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив про досягнення угоди з Південною Кореєю щодо зниження митних тарифів в обмін на виплату Сеулом 350 мільярдів доларів.

За словами господаря Білого дому, Корея погодилася також купувати американські нафту та газ у значних обсягах. Трамп похизувався, що багаті корейські компанії та бізнесмени загалом інвестують в американську економіку понад 600 мільярдів доларів.

У корейському уряді сподівалися домовитися із Трампом про нижчі тарифи без необхідності сплачувати колосальні суми. Президента США навіть нагородили орденом, званням "миротворця" та короною - але це не допомогло схилити його до більш лояльної позиції.