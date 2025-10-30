Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп оголосив, що Південна Корея заплатить 350 млрд доларів за менші митні тарифи

Подарунки та почесні звання президента США не переконали.

Трамп оголосив, що Південна Корея заплатить 350 млрд доларів за менші митні тарифи
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив про досягнення угоди з Південною Кореєю щодо зниження митних тарифів в обмін на виплату Сеулом 350 мільярдів доларів.

За словами господаря Білого дому, Корея погодилася також купувати американські нафту та газ у значних обсягах. Трамп похизувався, що багаті корейські компанії та бізнесмени загалом інвестують в американську економіку понад 600 мільярдів доларів.

У корейському уряді сподівалися домовитися із Трампом про нижчі тарифи без необхідності сплачувати колосальні суми. Президента США навіть нагородили орденом, званням "миротворця" та короною - але це не допомогло схилити його до більш лояльної позиції.
