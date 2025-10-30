Чотири людини загинули після удару США по човну з наркотиками у Тихому океані

Очільник Пентагону Гегсет заявив, що судно було задіяне у незаконній контрабанді наркотиків і прямувало вздовж відомого маршруту наркотрафіку.

Американські військові вбили чотирьох людей під час удару по човну з наркотиками у східній частині Тихого океану.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет написав на соцплатформі X.

За його словами, судно було задіяне у незаконній контрабанді наркотиків, прямувало вздовж відомого маршруту наркотрафіку і мало на борту наркотики.

Міністр опублікував 22-секундне відео, на якому човен вибухає у міжнародних водах.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

Удар відбувся після атак США на початку цього тижня, унаслідок яких у регіоні загинуло 14 людей, пише DW.

Останній удар збільшив кількість загиблих унаслідок антинаркотичної кампанії Вашингтона до щонайменше 62.

Окрім того, вчора президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про перехоплення трьох літаків, які нібито використовувалися для торгівлі наркотиками.