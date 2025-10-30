Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Чотири людини загинули після удару США по човну з наркотиками у Тихому океані

Очільник Пентагону Гегсет заявив, що судно було задіяне у незаконній контрабанді наркотиків і прямувало вздовж відомого маршруту наркотрафіку.

Чотири людини загинули після удару США по човну з наркотиками у Тихому океані

Американські військові вбили чотирьох людей під час удару по човну з наркотиками у східній частині Тихого океану.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет написав на соцплатформі X.

За його словами, судно було задіяне у незаконній контрабанді наркотиків, прямувало вздовж відомого маршруту наркотрафіку і мало на борту наркотики.

Міністр опублікував 22-секундне відео, на якому човен вибухає у міжнародних водах.

Удар відбувся після атак США на початку цього тижня, унаслідок яких у регіоні загинуло 14 людей, пише DW.

Останній удар збільшив кількість загиблих унаслідок антинаркотичної кампанії Вашингтона до щонайменше 62.

Окрім того, вчора президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про перехоплення трьох літаків, які нібито використовувалися для торгівлі наркотиками.

  • Поблизу Венесуели відбувається масове нарощування військових сил США, яке американці назвали антинаркотичною операцією. Йдеться про сім військових кораблів ВМС США, літаки-невидимки F-35 та ударну авіаносну USS Gerald R. Ford.
  • Каракас побоюється, що це прикриття для військових дій з метою усунення Мадуро.
