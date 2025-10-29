Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В ході міжнародної антинаркотичної операції у Словаччині вилучили понад 2,2 тонни кокаїну

Вартість вилученого кокаїну складає 175 млн євро.

В ході міжнародної антинаркотичної операції у Словаччині вилучили понад 2,2 тонни кокаїну
В ході міжнародної антинаркотичної операції у Словаччині вилучили понад 2,2 тонни кокаїну
Фото: Поліція Словаччини

Правоохоронці Словаччини у співпраці з іноземними колегами провели масштабну міжнародну поліцейську операцію під кодовою назвою LINEA.

Про це повідомила пресслужба поліції Словаччини.

Метою спецоперації було ліквідувати організоване злочинне угруповання, що діяло у сфері незаконної торгівлі наркотиками та тютюновими виробами на території Словаччини, Угорщини та Іспанії.

Злочинне угруповання забезпечувало замовлення, транспортування та розповсюдження наркотичних та психотропних речовин, переважно з Південної та Центральної Америки.

Операція відбулася 21 жовтня, до неї були залучені понад 450 поліцейських з різних відділів поліції.

Поліція затримала 22 особи та провела 42 обшуки будинків та інших приміщень, зокрема 9 обшуків будинків та 21 обшук інших приміщень та земельних ділянок на території Словацької Республіки. 

В результаті обшуків було вилучено 2 276,07 кілограма кокаїну вартістю приблизно 175 млн євро. 

Також було виявлено дві нелегальні лінії з виробництва сигарет, включаючи наповнювач та обгортку, а також вилучено 3,5 млн сигарет, 75 тис. пачок коробок та приблизно 14 тонн тютюну. 

Крім того, було вилучено готівкою 367 650 євро та 1 460 000 форинтів.

Правоохоронці висунули звинувачення десяти особам, зокрема трьом громадянам Угорщини та семи громадянам Словаччини. Під час операції також було виявлено нелегальну сигаретну фабрику, а сімох громадян України затримано. 
