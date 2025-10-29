У Нідерландах сьогодні обирають депутатів нижньої палати парламенту

Ультраправа "Партія свободи (PVV)" лідирує в опитуваннях, але більшість партій виключають можливість приєднання до неї в уряді.

Сьогодні в Нідерландах проходять дострокові парламентські вибори, на яких оберуть всіх 150 депутатів нижньої палати парламенту.

DW зазначає, що вибори вважаються серйозним випробуванням сили ультраправих політичних сил у всій Європі.

Після голосування партії розпочнуть переговори щодо формування коаліції та забезпечення більшості в парламенті, пише Reuters. Оскільки в законодавчому органі представлено 15 партій, для більшості може знадобитися щонайменше чотири партії. Ультраправа "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс, лідирує в опитуваннях, але більшість партій виключають можливість приєднання до неї в уряді.

Коаліційні партії домовляються про угоду, в якій викладено цілі на наступні чотири роки. Король офіційно призначає новий кабінет міністрів, який потім представляє свою програму парламенту.

Результати голосування визначать, чи виборці у Нідерландах підтримають антиімміграційну платформу популіста Вілдерса, чи повернуться до політичного центру після двох років нестабільного консервативного правління.

Більше про "нідерландського Трампа"

Попередня коаліція Вілдерса розпалася в червні, коли він відкликав підтримку через суперечки щодо імміграційної політики.

Вілдерс, який називає себе "голландським Трампом", проводив кампанію за повну відмову від прийому заяв на притулок, а це суперечить договорам Євросоюзу. Він пропонував спрямувати вивільнення таким чином фінансування на внутрішні витрати. “Люди втомилися від масової імміграції та зміни культури”, – сказав він інформаційному агентству AFP перед голосуванням.

Шанси Вілдерса стати прем'єр-міністром видаються невеликими. Усі основні партії, включно з правоцентристською Народною партією за свободу та демократію (VVD) та консервативними Християнськими демократами, виключили можливість формувати уряд з ним.