Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

У Нідерландах сьогодні обирають депутатів нижньої палати парламенту

Ультраправа "Партія свободи (PVV)" лідирує в опитуваннях, але більшість партій виключають можливість приєднання до неї в уряді.

У Нідерландах сьогодні обирають депутатів нижньої палати парламенту
Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф голосує на виборах
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Нідерландах проходять дострокові парламентські вибори, на яких оберуть всіх 150 депутатів нижньої палати парламенту.

DW зазначає, що вибори вважаються серйозним випробуванням сили ультраправих політичних сил у всій Європі.

Після голосування партії розпочнуть переговори щодо формування коаліції та забезпечення більшості в парламенті, пише Reuters. Оскільки в законодавчому органі представлено 15 партій, для більшості може знадобитися щонайменше чотири партії. Ультраправа "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс, лідирує в опитуваннях, але більшість партій виключають можливість приєднання до неї в уряді.

Коаліційні партії домовляються про угоду, в якій викладено цілі на наступні чотири роки. Король офіційно призначає новий кабінет міністрів, який потім представляє свою програму парламенту.

Результати голосування визначать, чи виборці у Нідерландах підтримають антиімміграційну платформу популіста Вілдерса, чи повернуться до політичного центру після двох років нестабільного консервативного правління.

Більше про "нідерландського Трампа"

Попередня коаліція Вілдерса розпалася в червні, коли він відкликав підтримку через суперечки щодо імміграційної політики.

Вілдерс, який називає себе "голландським Трампом", проводив кампанію за повну відмову від прийому заяв на притулок, а це суперечить договорам Євросоюзу. Він пропонував спрямувати вивільнення таким чином фінансування на внутрішні витрати. “Люди втомилися від масової імміграції та зміни культури”, – сказав він інформаційному агентству AFP перед голосуванням.

Шанси Вілдерса стати прем'єр-міністром видаються невеликими. Усі основні партії, включно з правоцентристською Народною партією за свободу та демократію (VVD) та консервативними Християнськими демократами, виключили можливість формувати уряд з ним.

Популіст Герт Вілдерс голосує на виборах
Фото: EPA/UPG
Популіст Герт Вілдерс голосує на виборах
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies