Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСвіт

FT: компанія індійського мільярдера отримувала російську нафту, перевезену підсанкційними суднами

Нафту перевозили судна з санкційного списку США – з липня по вересень з арктичного порту Мурманськ аж до Оманської затоки. 

FT: компанія індійського мільярдера отримувала російську нафту, перевезену підсанкційними суднами
Лакшмі Міттал
Фото: corporate.arcelormittal.com

Енергетична компанія індійського мільярдера, британського резидента Лакшмі Міттала в Індії купувала російську нафту, що транспортувалася суднами, які перебувають під міжнародними санкціями.

Такими є результати аналізу Financial Times супутникових знімків, даних про судноплавство та митних документів.

Згідно з публікацією, нафтопереробний завод Guru Gobind Singh у Пенджабі, що належить спільному підприємству HPCL-Mittal Energy (HMEL), цього року отримав щонайменше чотири партії сирої нафти на суму близько 280 млн доларів. Більшу частину нафти було транспортовано з Росії суднами, що входять до санкційного списку.

Нафту перевозили судна з санкційного списку США – з липня по вересень з арктичного порту Мурманськ аж до Оманської затоки. Останній етап подорожі до Індії здійснив танкер Samadha, який не перебуває під американськими санкціями, але був внесений до чорного списку ЄС.

Усі судна, задіяні в перевезенні, намагалися приховати свій маршрут – вимикали транспондери або передавали неправдиві дані про місцезнаходження.

Невідомо, хто організував транспортування нафти, а також чи про використання цих суден знала HPCL-Mittal Energy Limited.

Директорка Центру нової американської безпеки Емілі Кілкріс наголосила, що покупці мають перевіряти весь ланцюг постачання, аби уникнути навіть опосередкованої участі в санкційній діяльності.

Найбільш відомий як виконавчий голова ArcelorMittal, найбільшої у світі інтегрованої сталеливарної та гірничодобувної групи, Лакшмі Міттал побудував бізнес-імперію, що охоплює весь світ. Мільярдер, який входить до ради директорів Goldman Sachs з 2008 року, на початку цього року повідомив колегам, що має намір залишити Велику Британію через зміни в правилах оподаткування.

Розкриття інформації щодо поставок з'явилися на тлі посилення тиску США на індійські компанії, аби ті відмовилися від купівлі російської нафти. Минулого тижня Вашингтон запровадив санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу”, двох провідних виробників нафти в Москві, намагаючись змусити президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори з Україною.

HMEL – це спільне підприємство частини групи Mittal та Hindustan Petroleum Corporation Limited, індійської державної компанії, кожна з яких володіє 49% акцій. Решта 2% перебувають у руках фінансових установ.

  • Раніше Reuters писав, що Індія готується різко скоротити закупівлі російської нафти після санкцій США. Американський мінфін дав компаніям час до 21 листопада для завершення операцій з російськими нафтовими виробниками.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies