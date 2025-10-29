Спікер Джонсон визнав, що Трамп "тролить" демократів історіями про свій третій термін

Спікер Палати представників США Майк Джонсон поставив крапку у розмовах щодо наміру Дональда Трампа в обхід конституції балотуватися на свій третій президентський термін.

Як пише Суспільне, лідер республіканців у Конгресі заявив, що глава держави "добре проводить час, тролячи демократів, які аж надто переймаються через цю перспективу". За словами Джонсона, 22-га поправка до конституції не дає Трампу можливості повторно претендувати на місце в Овальному кабінеті.

Спікер пояснив, що скасування чи внесення змін до цієї поправки є занадто складним і довготривалим процесом: потрібні голоси двох третин Палати представників і трьох четвертих Сенату, після чого відбувається ратифікація окремими штатами. За підрахунками Джонсона, процес тривав би не менше 10 років.