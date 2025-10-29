Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Спікер Джонсон визнав, що Трамп "тролить" демократів історіями про свій третій термін

Конституція США не лишає республіканцю шляхів до нової каденції.

Спікер Майк Джонсон та Дональд Трамп
Фото: medya.press

Спікер Палати представників США Майк Джонсон поставив крапку у розмовах щодо наміру Дональда Трампа в обхід конституції балотуватися на свій третій президентський термін.

Як пише Суспільне, лідер республіканців у Конгресі заявив, що глава держави "добре проводить час, тролячи демократів, які аж надто переймаються через цю перспективу". За словами Джонсона, 22-га поправка до конституції не дає Трампу можливості повторно претендувати на місце в Овальному кабінеті.

Спікер пояснив, що скасування чи внесення змін до цієї поправки є занадто складним і довготривалим процесом: потрібні голоси двох третин Палати представників і трьох четвертих Сенату, після чого відбувається ратифікація окремими штатами. За підрахунками Джонсона, процес тривав би не менше 10 років.
