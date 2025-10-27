Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду віцепрезидента у 2028 році

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 жовтня, заявив, що виключає можливість балотуватися на посаду віцепрезидента на виборах у 2028 році – варіант, який деякі з його прихильників пропонували як спосіб дозволити республіканцю провести додатковий термін при владі.
Американського лідера цитує видання Reuters.
"Мені дозволили б це зробити. Я б цього не робив. На мій погляд, це занадто хитро. Так, я виключаю це, бо це занадто хитро. Думаю, людям би це не сподобалося. Це занадто хитро. Це було б неправильно", – сказав Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.
Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, ніхто не може бути обраний президентом втретє.
Дехто припускав, що обійти цю заборону можна було б, якби Трамп балотувався на посаду віцепрезидента, а інший кандидат – на президента, після чого подав би у відставку, дозволивши Трампу знову зайняти посаду президента. Опоненти ж сумніваються у законності такої схеми.
- Трамп став вдруге президентом США минулого року. Його суперником спочатку був Джо Байден, а пізніше замість нього – Камала Гарріс. 6 січня 2025 відбулося спільне засідання Конгресу, який офіційно затвердив його перемогу на президентських виборах у США.
- Пригадати, як проходило голосування на виборах у США 6 листопада 2024 року можна в матеріалі LB.ua «Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн».