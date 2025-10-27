Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду віцепрезидента у 2028 році

Він сказав, що це би було "занадто хитро".

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 жовтня, заявив, що виключає можливість балотуватися на посаду віцепрезидента на виборах у 2028 році – варіант, який деякі з його прихильників пропонували як спосіб дозволити республіканцю провести додатковий термін при владі.

Американського лідера цитує видання Reuters.

"Мені дозволили б це зробити. Я б цього не робив. На мій погляд, це занадто хитро. Так, я виключаю це, бо це занадто хитро. Думаю, людям би це не сподобалося. Це занадто хитро. Це було б неправильно", – сказав Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, ніхто не може бути обраний президентом втретє.

Дехто припускав, що обійти цю заборону можна було б, якби Трамп балотувався на посаду віцепрезидента, а інший кандидат – на президента, після чого подав би у відставку, дозволивши Трампу знову зайняти посаду президента. Опоненти ж сумніваються у законності такої схеми.