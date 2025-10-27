Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду віцепрезидента у 2028 році

Він сказав, що це би було "занадто хитро". 

Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду віцепрезидента у 2028 році
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 жовтня, заявив, що виключає можливість балотуватися на посаду віцепрезидента на виборах у 2028 році – варіант, який деякі з його прихильників пропонували як спосіб дозволити республіканцю провести додатковий термін при владі.

Американського лідера цитує видання Reuters. 

"Мені дозволили б це зробити. Я б цього не робив. На мій погляд, це занадто хитро. Так, я виключаю це, бо це занадто хитро. Думаю, людям би це не сподобалося. Це занадто хитро. Це було б неправильно", – сказав Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, ніхто не може бути обраний президентом втретє.

Дехто припускав, що обійти цю заборону можна було б, якби Трамп балотувався на посаду віцепрезидента, а інший кандидат – на президента, після чого подав би у відставку, дозволивши Трампу знову зайняти посаду президента. Опоненти ж сумніваються у законності такої схеми.
