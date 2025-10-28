Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСвіт

Ямайці загрожує найпотужніший шторм 2025 року у світі

"Мелісса" вже встигла вбити трьох людей в інших країнах.

Ямайці загрожує найпотужніший шторм 2025 року у світі
Ураган "Мелісса"
Фото: CNN

Острівна країна Карибського басейну Ямайка невдовзі опиниться в епіцентрі урагану "Мелісса", який метеорологи назвали найпотужнішим штормом 2025 року на всій планеті.

Як пише CNN, через вітри зі швидкістю понад 280 кілометрів на годину "Меліссі" було присвоєно рідкісну п'яту категорію небезпеки. Шторм вже встиг призвести до загибелі трьох людей на Гаїті та в Домініканській Республіці.

На Ямайці прибережні регіони було оголошено зоною обов'язкової евакуації. Національний центр ураганів попередив, що "Мелісса" має потенціал завдати величезної шкоди інфраструктурним об'єктам, позбавивши комунікацій цілі комуни. 

Посольства США у країнах Центральної Америки закликали своїх громадян негайно залишити зони очікуваної стихії, поки це можливо зробити за допомогою транспорту, або ж знайти надійне укриття. 

 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies