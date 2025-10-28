Ямайці загрожує найпотужніший шторм 2025 року у світі

"Мелісса" вже встигла вбити трьох людей в інших країнах.

Острівна країна Карибського басейну Ямайка невдовзі опиниться в епіцентрі урагану "Мелісса", який метеорологи назвали найпотужнішим штормом 2025 року на всій планеті.

Як пише CNN, через вітри зі швидкістю понад 280 кілометрів на годину "Меліссі" було присвоєно рідкісну п'яту категорію небезпеки. Шторм вже встиг призвести до загибелі трьох людей на Гаїті та в Домініканській Республіці.

На Ямайці прибережні регіони було оголошено зоною обов'язкової евакуації. Національний центр ураганів попередив, що "Мелісса" має потенціал завдати величезної шкоди інфраструктурним об'єктам, позбавивши комунікацій цілі комуни.

Посольства США у країнах Центральної Америки закликали своїх громадян негайно залишити зони очікуваної стихії, поки це можливо зробити за допомогою транспорту, або ж знайти надійне укриття.