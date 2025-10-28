Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Естонії біля військового містечка Сил оборони збили дрон

Дрон був збитий з антидронової рушниці.

В Естонії біля військового містечка Сил оборони збили дрон
Ілюстративне фото: антидронова рушниця
Фото: armyinform

У Південній Естонії поблизу військового містечка Сил оборони Реедо збили дрон.

Про це повідомляє Postimees.

“17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості до військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці”, – повідомила прес-секретар Генштабу Сил оборони Лійз Ваксманн.

Сили оборони спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти збитий дрон, але у районі передбачуваного падіння апарат виявити не вдалося.

"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", - зазначила Ваксманн.

Зазначається, що у місті Реедо дислокований 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) - бронетанковий розвідувальний ескадрон.
