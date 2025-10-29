Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
Світ

У Ріо-де-Жанейро провели найкривавішу в історії зачистку фавели: понад 60 загиблих

Поліція штурмувала базу кримінальної банди.

У Ріо-де-Жанейро провели найкривавішу в історії зачистку фавели: понад 60 загиблих
Поліція затримує наркозлочинців у Ріо
Фото: EPA/UPG

У бразильському Ріо-де-Жанейро 2,5 тисячі поліціянтів та представників силових відомств взяли участь в операції із зачистки від злочинців фавели поблизу аеропорту, яка вважається базою одного з найбільших кримінальних угруповань країни - "Червоного командування".

Як пише The Guardian, від ранку у місці, де компактно проживають близько 300 тисяч людей, лунають постріли. Наркозлочинці звели на вулицях барикади і почали скидати на правоохоронців вибухівку з дронів. 

Нинішнє протистояння з бандою вже стало найбільш кривавим за всю історію подібних рейдів - вбито щонайменше 64 людини, з яких 4 є офіцерами поліції. Не менше 12 людей зазнали поранень. Затримано 80 осіб, вилучено майже сотню одиниць вогнепальної зброї.  

Губернатор Ріо Клаудіо Кастро оголосив, що місто перебуває у стані війни, а злочини "Червоного командування" охарактеризував як не просто кримінал, а "нарко-тероризм". 
