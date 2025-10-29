У Ріо-де-Жанейро провели найкривавішу в історії зачистку фавели: понад 60 загиблих

У бразильському Ріо-де-Жанейро 2,5 тисячі поліціянтів та представників силових відомств взяли участь в операції із зачистки від злочинців фавели поблизу аеропорту, яка вважається базою одного з найбільших кримінальних угруповань країни - "Червоного командування".

Як пише The Guardian, від ранку у місці, де компактно проживають близько 300 тисяч людей, лунають постріли. Наркозлочинці звели на вулицях барикади і почали скидати на правоохоронців вибухівку з дронів.

Нинішнє протистояння з бандою вже стало найбільш кривавим за всю історію подібних рейдів - вбито щонайменше 64 людини, з яких 4 є офіцерами поліції. Не менше 12 людей зазнали поранень. Затримано 80 осіб, вилучено майже сотню одиниць вогнепальної зброї.

Губернатор Ріо Клаудіо Кастро оголосив, що місто перебуває у стані війни, а злочини "Червоного командування" охарактеризував як не просто кримінал, а "нарко-тероризм".