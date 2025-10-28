Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Польща планує відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Хочуть це зробити у листопаді.

Польща планує відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Польський уряд готовий у листопаді відкрити два додаткові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — у Бобровниках і Кузниці.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Reuters.

Польща закрила кордон із Білоруссю 12 вересня після того, як у країні відбулися російсько-білоруські військові навчання, а в ніч з 9 на 10 вересня 21 російський дрон порушив повітряний простір Польщі. 23 вересня Варшава частково відновила роботу кількох залізничних і одного автомобільного переходу.

«Ми будемо готові цього року, у листопаді, відкрити два пункти пропуску — в Бобровниках і Кузниці. Як тільки я узгоджу це питання з литовцями, ми відкриємо їх на випробувальний період. Якщо виникне потреба знову закрити кордон — я не вагатимусь ні секунди», — заявив Туск.

Литва, до прикладу, минулого тижня чотири рази тимчасово закривала аеропорт у Вільнюсі та окремі прикордонні переходи через вторгнення повітряних куль із боку Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав дії Литви «божевільною аферою» та звинуватив Захід у «гібридній війні» проти Мінська й Москви.
