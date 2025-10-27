Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Президенти США та Мексики домовилися про продовження переговорів щодо тарифів

Йдеться про термін “ще кілька тижнів”.

Президенти США та Мексики домовилися про продовження переговорів щодо тарифів
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум
Фото: EPA/UPG

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом. Співрозмовники домовилися продовжити термін торгівлі на “ще кілька тижнів”.

Про це повідомляє Reuters

“Я була зацікавлена в тому, щоб 1 листопада не настало без нашого спілкування, і щоб ми дійшли згоди щодо того, що наші команди все ще працюють”, – сказала Шейнбаум, і додала, що вони прагнуть вирішити 54 невирішені торговельні бар'єри.

“Ми практично закриваємо це питання”, – сказала вона.

Раніше Шейнбаум висловила впевненість, що Мексика досягне вигідної угоди зі США щодо торгівлі. Зокрема, йдеться про нові досягнення в проектах розробки електромобілів, напівпровідників, супутників, дронів та лабораторії штучного інтелекту.
