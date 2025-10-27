Президенти США та Мексики домовилися про продовження переговорів щодо тарифів

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом. Співрозмовники домовилися продовжити термін торгівлі на “ще кілька тижнів”.

Про це повідомляє Reuters.

“Я була зацікавлена в тому, щоб 1 листопада не настало без нашого спілкування, і щоб ми дійшли згоди щодо того, що наші команди все ще працюють”, – сказала Шейнбаум, і додала, що вони прагнуть вирішити 54 невирішені торговельні бар'єри.

“Ми практично закриваємо це питання”, – сказала вона.

Раніше Шейнбаум висловила впевненість, що Мексика досягне вигідної угоди зі США щодо торгівлі. Зокрема, йдеться про нові досягнення в проектах розробки електромобілів, напівпровідників, супутників, дронів та лабораторії штучного інтелекту.