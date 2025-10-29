Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

The Guardian: пов'язані з Кремлем люди намагаються зірвати екстрадицію наближеного до Джорджеску бізнесмена

За даними журналістів, Москва погодила спроби звільнити Гораціу Потру від покарання. 

The Guardian: пов'язані з Кремлем люди намагаються зірвати екстрадицію наближеного до Джорджеску бізнесмена
Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску
Фото: EPA/UPG

Наближені до Кремля люди намагаються зірвати екстрадицію з Дубаю до Румунії власника приватних військових компаній, колишньго члена Французького іноземного легіону Гораціу Потри. Його підозрюють у змові з колишнім кандидатом у президенти Румунії Келіном Джоджеску стосовно спроби повалення конституційного ладу, передає The Guardian

Потра був затриманий у вересні при спробі сісти на літак з Дубаї до Москви. Разом з ним арештували сина та племінника.

Румунська влада повідомила, що працює з дубайськими правоохоронцями над екстрадицією. А генпрокурор Румунії в інтерв'ю локальним медіа повідомив, що Потра може мати зв'язки з Росією. 

Саме пов'язані з Росією люди і намагаються звільнити Потру до того, як його екстрадують. Зусиль докладає голова російської близькосхідної спілки Ігор Співак та Ігор Калінін, який займається вербуванням громадян Молдови на війну проти України. Калінін перебуває під санкціями США і Євросоюзу за спроби дестабілізації ситуації в Молдові.

Співак, чия організація позиціонується як правозахисна, підтвердив такі наміри в телефонному інтерв'ю.

Потра служив у французькому іноземному легіоні, а потім працював особистим охоонцем, зокрема і еміра Катару. Згодом він заснував декліька приватних військових компаній, що займалися постачанням найманців до ЦАР і Конго. 

Зовсім недавно Потра потрапив у заголовки румунських газет як близький соратник ультранаціоналістичного проросійського політика Джорджеску. 

У грудні Потру і ще близько 20 людей допитали в Румунії стосовно підготовки насильницьких протистоянь на тлі виборів. Розслідувачі виявили незаконну зброю і великі суми готівки. Джорджеску заперечував зустрічі з Потрою, але марно: їхні спільні фото були опубліковані журналістами.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies