Наближені до Кремля люди намагаються зірвати екстрадицію з Дубаю до Румунії власника приватних військових компаній, колишньго члена Французького іноземного легіону Гораціу Потри. Його підозрюють у змові з колишнім кандидатом у президенти Румунії Келіном Джоджеску стосовно спроби повалення конституційного ладу, передає The Guardian.

Потра був затриманий у вересні при спробі сісти на літак з Дубаї до Москви. Разом з ним арештували сина та племінника.

Румунська влада повідомила, що працює з дубайськими правоохоронцями над екстрадицією. А генпрокурор Румунії в інтерв'ю локальним медіа повідомив, що Потра може мати зв'язки з Росією.

Саме пов'язані з Росією люди і намагаються звільнити Потру до того, як його екстрадують. Зусиль докладає голова російської близькосхідної спілки Ігор Співак та Ігор Калінін, який займається вербуванням громадян Молдови на війну проти України. Калінін перебуває під санкціями США і Євросоюзу за спроби дестабілізації ситуації в Молдові.

Співак, чия організація позиціонується як правозахисна, підтвердив такі наміри в телефонному інтерв'ю.

Потра служив у французькому іноземному легіоні, а потім працював особистим охоонцем, зокрема і еміра Катару. Згодом він заснував декліька приватних військових компаній, що займалися постачанням найманців до ЦАР і Конго.

Зовсім недавно Потра потрапив у заголовки румунських газет як близький соратник ультранаціоналістичного проросійського політика Джорджеску.

У грудні Потру і ще близько 20 людей допитали в Румунії стосовно підготовки насильницьких протистоянь на тлі виборів. Розслідувачі виявили незаконну зброю і великі суми готівки. Джорджеску заперечував зустрічі з Потрою, але марно: їхні спільні фото були опубліковані журналістами.