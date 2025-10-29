Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Ізраїль заявив, що поновлює припинення вогню у Смузі Гази після серії авіаударів

Вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив ХАМАС у нападі на його військових.

Ізраїль заявив, що поновлює припинення вогню у Смузі Гази після серії авіаударів
Місто Газа, 29 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив, що поновлює дотримання режиму припинення вогню у Смузі Гази після серії авіаударів протягом ночі, пише Bloomberg.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Газі.

Удари загрожували зірвати угоду, укладену за посередництва США, менше ніж через місяць після її досягнення.

Вівторкові атаки, які відбулися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у нападі на його солдатів, стали найсерйознішим спалахом бойових дій з моменту підписання перемир'я усередині жовтня. Президент США Дональд Трамп рекламував цю угоду як перший етап дорожньої карти для стабілізації спустошеного війною палестинського анклаву та інших регіональних фронтів.

Трамп захистив удари Ізраїлю, висловивши впевненість, що припинення вогню залишиться чинним. “Ізраїльтяни завдали удару у відповідь, і вони повинні були завдати удару у відповідь”, – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, що прямував до Південної Кореї.

Зрив перемир'я стане серйозним ударом для Трампа, який взяв на себе відповідальність за угоду та неодноразово заявляв, що її будуть дотримуватися. Він вихвалявся, що угода покладе край сотням років конфлікту в регіоні.
