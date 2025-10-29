Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Ураган "Мелісса" дістався до Куби: це найпотужніший шторм на острові з 2017 року

Після цього він рушить на Багами і Бермуди, але вже слабшим. 

Фото: BBC

Ураган "Мелісса" дістався до Куби. Його класифікували як третю категорію, а швидкість вітру, з якою він наблизився до південного берега країни, складала до 193 км на годину, пише BBC з посиланням на Національний центр США ураганів.

Ураган "Меліса" вдарив по Ямайці як ураган 5 категорії, після чого ослабнув. Однак джерело теплих вод призвело до повторного посилення шторму – до урагану 4 категорії з чітко вираженим "оком". 

Для Куби "Мелісса" стане найпотужнішим ураганом з 2017 року, після "Ірми". 

Очікується, що ураган пройдеться Багамами сьогодні, а завтра дістанеться Бермудів – але в 1 категорії. 

Категорії ураганів залежать від швидкості вітру. П'ята означає, що вона сягає від 252 км на год.

"Мелісса" спричинила загибель не менш як семи людей: на Ямайці, Гаїті і в Домінікані.
