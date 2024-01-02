Власник одного з найбільших нафтопереробних заводів Британії співпрацює з російським "Лукойлом", — Guardiаn

Власник одного з найбільших нафтопереробних заводів Британії досі співпрацює з підрозділом російської нафтової компанії "Лукойл", якою частково керує російський підсанкційний мільярдер, — пише видання The Guardiаn.

Компанія Essar Oi, яка володіє та керує нафтопереробним заводом Stanlow у Великій Британії, графство Чешир, припинила весь імпорт російської нафти ще у 2022 році після вторгнення в Україну.Однак нещодавні звіти показують, що компанія надала кредитну лінію Litasco, нафтотрейдерському підрозділу московського "Лукойлу", другої за величиною нафтової компанії Росії. Сама Litasco не підпадає під санкції. Таким чином, угода, яка фактично є кредитною лінією, дозволяє Essar купувати пальне і платити пізніше.

Essar Oil є частиною Essar group, яка належить індійським мільярдерам братам Руїа, має угоду з Litasco про "розширену платіжну лінію" на сиру нафту на суму 500 млн доларів. Дворічна угода завершилася в травні 2023 року, але була продовжена до червня 2024 року.

Litasco повністю належить "Лукойлу", засновник і акціонер якого, Вагіт Алекперов, потрапив під санкції Великої Британії у квітні 2022 року. "Лукойл" перебуває під санкціями у США, але не у Великій Британії та ЄС, тоді як Litasco не перебуває під санкціями в жодній з країн.

Алекперов пішов у відставку з посади директора "Лукойлу" незабаром після того, як потрапив під санкції, але залишається акціонером компанії з часткою 8,5%.

У листопаді Верховний суд Британії постановив, що в суперечці між Litasco та сенегальською нафтовою компанією ні Litasco, ні Лукойл не можуть вважатися підконтрольними особі, яка потрапила під санкції.

Під час цієї справи сенегальська компанія стверджувала, що Litasco слід розглядати як таку, що підпадає під санкції, оскільки вона перебуває під контролем Алекперова або Владіміра Путіна. Суддя відхилив цей аргумент, зазначивши, що Путін не мав жодного впливу на компанію Litasco, і додав, що співробітництво з Litasco не принесе користь Путіну.

У Essar Oil заявили, що компанія припинила імпорт російського пального за багато місяців до встановленого урядом терміну і збільшила власне виробництво, а також не імпортує жодного пального російського походження, адже працює "відповідно до санкційного законодавства".