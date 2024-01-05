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Умєров проінформував польського міністра оборони про ситуацію на фронті

Польща хоче посилити свою роль у Коаліціях Спроможностей.

Український міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з польським колегою. 

Умєров і Владислав Косіяняк-Камиш обговорили ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки росіян. Про це Умєров повідомив у Facebook.

Рустем Умєров і Косіяняк-Камиш
Фото: Рустем Умєров у Facebook
Рустем Умєров і Косіяняк-Камиш

"Провів продуктивну розмову з віцепрем’єр-міністром Польщі, міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. Привітав міністра з нещодавнім призначенням. Проінформував свого колегу про ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки рф. Вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у Коаліціях Спроможностей, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі", – написав він.

Умєров також запросив польського колегу до Києва.

  • У грудні до України приїжджав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це був його перший закордонний візит на посаді. 
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