Умєров проінформував польського міністра оборони про ситуацію на фронті

Український міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з польським колегою.

Умєров і Владислав Косіяняк-Камиш обговорили ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки росіян. Про це Умєров повідомив у Facebook.

Фото: Рустем Умєров у Facebook Рустем Умєров і Косіяняк-Камиш

"Провів продуктивну розмову з віцепрем’єр-міністром Польщі, міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. Привітав міністра з нещодавнім призначенням. Проінформував свого колегу про ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки рф. Вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у Коаліціях Спроможностей, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі", – написав він.

Умєров також запросив польського колегу до Києва.