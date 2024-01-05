США ліквідували у Багдаді лідера угруповання, якого звинуватили у нападі на американців

Збройні сили США ліквідували у Багдаді лідера угруповання, якого Пентагон звинуватив у нещодавніх нападах на американський персонал.

Про це пише Reuters з посиланням на міноборони.

Йдеться про Муштака Джавада Казіма аль-Джаварі − лідера іракського шиїтського ополчення Харакат аль-Нуджаба, що було створено у 2013 році.

“Удар також убив ще одного члена Харакат аль-Нуджаба”, − розповів сказав речник Пентагона, генерал-майор Патрік Райдер.

За його словами, жодна цивільна особа не постраждала, також не було пошкоджено інфраструктуру.

Джерела в іракській поліції та свідки раніше повідомили, що дрон випустив щонайменше дві ракети по штаб-квартирі угруповання ополченців Нуджаба у східному Багдаді. Ракети влучили в автомобіль на території комплексу та вбили чотирьох осіб, зокрема командира ополчення та одного з його помічників.

Зазначимо, групи ополченців в Іраку та Сирії, яких пов’язують з Іраном, виступають проти кампанії Ізраїлю в Газі та покладають часткову відповідальність на США.

Військовий речник прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані засудив удар по групі, назвавши його “невиправданою атакою на орган безпеки Іраку”, який діяв з дозволу Судані. Судані має обмежений контроль над низкою угруповань, афілійованих з Тегераном. Їх підтримка йому потрібна була, щоб отримати владу рік тому. Ці групи зараз утворюють потужний блок у його урядовій коаліції.