Опитування CBS: більшість американців підтримують надання Україні допомоги. Підтримка серед республіканців нижча

Американський телеканал CBS провів опитування щодо ставлення громадян США до допомоги Україні. Згідно з ним, експрезидент Дональд Трамп все ще має вплив на точки зору прихильників Республіканської партії.

Опитані республіканці у темі війни в Україні довіряють Трампу більше, аніж американським військовим і Пентагону, більше, ніж консервативним медіа та "набагато більше", ніж Державному департаменту. Республіканці, які довіряють Трампу, з меншою ймовірністю підтримають допомогу Україні, ніж ті, хто довіряє Пентагону.

Фото: CBS News

На запитання, чи повинні США відправляти зброю та військову допомогу Україні, 53% опитаних відповіли "так" і 47% – "ні". Серед демократів надання зброї підтримують 74%, а серед республіканців – 39%.

Фото: CBS

Республіканці, які є прихильниками трампівського руху "MAGA", майже повністю довіряють Трампу щодо інформації та особливо виступають проти допомоги – навіть більше, ніж республіканці, які не належать до MAGA.

Фото: CBS News

"Ті, хто сьогодні бачить Росію ворогом США, з більшою ймовірністю підтримають допомогу Україні – але кількість «ворогів» серед республіканців останнім часом зменшується", – повідомили журналісти.

Фото: CBS News

Але погляди на Росію частково можуть залежати від віку, а не від ідеології. Літні республіканці та старші демократи частіше називають Росію ворогом, ніж молодші. Серед тих, хто вважає США переможцем у холодній війні, частіше називають Росію ворогом і підтримують допомогу Україні. Здебільшого це люди віком від 50 років. Ті ж, хто каже, що не пам'ятає холодної війни, менше підтримують допомогу українцям.

Також більше підтримки для України хочуть ті, хто вважає Штати зобов'язаними допомагати та сприяти демократії в світі і розглядає допомогу Україні як питання моралі.

Опитування CBS News/YouGov було проведено з національно репрезентативною вибіркою з 2399 дорослих жителів США, опитаних у період з 9 по 12 квітня 2024. Вибірка зважена відповідно до статі, віку, раси та освіти на основі опитування американської спільноти перепису населення та Поточного опитування населення, а також минуле голосування. Похибка становить ±2,6 бала.

Трамп і допомога Україні