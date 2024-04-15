Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
ГоловнаСвіт

Нідерланди виділять додатково 4,4 мільярди євро допомоги Україні

Допомогу розподілять протягом 2024-2026 років. 

Нідерланди виділять додатково 4,4 мільярди євро допомоги Україні
Прапори України і Нідерландів
Фото: Укрінформ

Влада Нідерландів виділить на військову і гуманітарну допомогу Україні кошти у розмірі 4,4 мільярди євро. Гроші надходитимуть протягом 2024 - 2026 років.

Про це із посиланням на уряд Нідерландів пише Європейська правда.

У повідомленні зазначено, що на військову підтримку передбачено 4 млрд євро, які розподілять протягом трьох років.

Решту, 400 млн євро, спрямують на гуманітарну допомогу і нададуть двома траншами: 148 млн у 2024 та 252 млн у 2025-му. 

Також в уряді країни зазначили, що будь-яка додаткова підтримка України буде надаватися в межах регулярного бюджету і залежатиме від наступного кабінету міністрів.

  • Перед тим, 12 квітня, Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.
  • Проте вже наступного дня лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Ґерт Вілдерс розкритикував виділення країною допомоги для України на суму в 1 мільярд євро. Очільник політсили, що здобула перемогу на останніх парламентських виборах, написав, що "поки PVV ("Партія свободи" - ред.) бореться за Нідерланди, у п'ятницю вдень мільярди летять за кордон".
  • Крім всього, Нідерланди продовжують постійну підтримку України, зокрема закуплять боєприпаси для українських F-16 та дрони.
  • Також Нідерланди зобовʼязуються надати Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies