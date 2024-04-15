Нідерланди виділять додатково 4,4 мільярди євро допомоги Україні

Влада Нідерландів виділить на військову і гуманітарну допомогу Україні кошти у розмірі 4,4 мільярди євро. Гроші надходитимуть протягом 2024 - 2026 років.
Про це із посиланням на уряд Нідерландів пише Європейська правда.
У повідомленні зазначено, що на військову підтримку передбачено 4 млрд євро, які розподілять протягом трьох років.
Решту, 400 млн євро, спрямують на гуманітарну допомогу і нададуть двома траншами: 148 млн у 2024 та 252 млн у 2025-му.
Також в уряді країни зазначили, що будь-яка додаткова підтримка України буде надаватися в межах регулярного бюджету і залежатиме від наступного кабінету міністрів.
- Перед тим, 12 квітня, Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.
- Проте вже наступного дня лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Ґерт Вілдерс розкритикував виділення країною допомоги для України на суму в 1 мільярд євро. Очільник політсили, що здобула перемогу на останніх парламентських виборах, написав, що "поки PVV ("Партія свободи" - ред.) бореться за Нідерланди, у п'ятницю вдень мільярди летять за кордон".
- Крім всього, Нідерланди продовжують постійну підтримку України, зокрема закуплять боєприпаси для українських F-16 та дрони.
- Також Нідерланди зобовʼязуються надати Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари.