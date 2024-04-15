Нідерланди виділять додатково 4,4 мільярди євро допомоги Україні

Влада Нідерландів виділить на військову і гуманітарну допомогу Україні кошти у розмірі 4,4 мільярди євро. Гроші надходитимуть протягом 2024 - 2026 років.

Про це із посиланням на уряд Нідерландів пише Європейська правда.

У повідомленні зазначено, що на військову підтримку передбачено 4 млрд євро, які розподілять протягом трьох років.

Решту, 400 млн євро, спрямують на гуманітарну допомогу і нададуть двома траншами: 148 млн у 2024 та 252 млн у 2025-му.

Також в уряді країни зазначили, що будь-яка додаткова підтримка України буде надаватися в межах регулярного бюджету і залежатиме від наступного кабінету міністрів.