У НАТО попередили про російську загрозу для підводної інфраструктури Європи і Північної Америки

Безпека майже одного мільярда людей по всій Європі та Північній Америці перебуває під загрозою через спроби Росії вразити підводну інфраструктуру, зокрема трубопроводи та електрокабелі. Про це попередив заступник командувача Об'єднаного військово-морського командування НАТО адмірал Дідьє Малетер, пише The Guardian.

Він сказав, що мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергетика та зв'язок у Європі, не розрахована на протистояння гібридній війні, яку розгорнули росіяни. Адмірал сказав, що росіяни розробили багато засобів для підводної гібридної війни, аби підірвати європейську економіку за рахунок кабелів та трубопроводів.

"І, щоб бути дуже чітким, нам відомі російські розробки щодо атомних підводних човнів для роботи під морем. Тому ми не наївні, і ми [країни НАТО] працюємо разом", – запевнив заступник командувача.

Його слова пролунали після диверсії на газопроводах Nord Stream 1 і 2 в вересні 2022-го та Balticconnector у жовтні 2023. Розслідування, які вели одразу декілька країн, залишилися нерозкритими. Фінляндія вважає, що китайський корабель міг умисно пошкодити Balticconnector якорем.