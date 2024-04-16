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Експрем'єрка Британії підтримує Трампа: "Світ при ньому був безпечнішим"

Ліз Трасс згадала про те, що республіканець свого часу надав Україні першу летальну зброю.

Експрем'єрка Британії підтримує Трампа: "Світ при ньому був безпечнішим"
Ліз Трасс

Колишня лідерка британського уряду Ліз Трасс в інтерв'ю BBC заявила, що підтримує Дональда Трампа на прийдешній виборах президента Сполучених Штатів.

Політикиня, чия каденція на посаді прем'єр-міністра була найкоротшою в історії країни, пояснила свою позицію тим, що за часів перебування Трампа в Овальному кабінеті "світ був безпечнішим". На думку Трасс, зараз, як ніколи раніше, є потреба у сильній Америці, адже "ми дуже близькі до великого конфлікту".

Експрем'єрка також пригадала, що саме республіканський президент схвалив продаж Україні протитанкових комплексів "Джавелін" - першої летальної зброї, яку наша держава отримала від США за час війни з Росією. Трасс вважає, що риторика Трампа щодо Ірану та Китаю була жорсткішою, і загалом "вороги Заходу боялися за його президентства більше, ніж за демократів і Байдена". 

"Але не з усім, що він говорить, я погоджуюсь", - додала консерваторка.

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