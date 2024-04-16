На мітингах проти закону про "іноагентів" у Тбілісі розпочалися арешти

У Грузії в середмісті столиці Тбілісі у понеділок розпочався масштабний мітинг, учасники якого вимагали від влади не ухвалювати закон про "іноагентів". Внаслідок зіткнень з поліцією є щонайменше четверо затриманих.

Як пише "Європейська правда", протистояння мітингарів та правоохоронців відбулося після того, як натовп вирішив влаштувати ходу до парламенту. Обставини арештів протестувальників наразі невідомі. Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно не підтвердило факт затримання учасників акції, але анонсувало "застосування засобів підтримання порядку" в разі відмови коритись наказам поліціянтів.

Дії правоохоронних органів на своїй сторінці у мережі X розкритикувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. За її словами, спецпризначенці приготувалися використовувати проти "мирного натовпу, що відстоєю своє європейське майбутнє" водомети та сльозогінний газ. Глава держави стверджує, що Грузія "не здасться та не дозволить статися повторній радянізації".