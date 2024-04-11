Посол ЄС заявив, що законопроєкт про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до блоку

Законопроєкт про так званих "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до ЄС.
Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський, передає Reuters.
Герчинський підкреслив, що документ "несумісний" із нормами і цінностями блоку, до якого країна прагне приєднатися.
За словами посла, побоювання щодо прозорості "не повинні використовувати як привід для обмеження простору для організацій громадянського суспільства, обмеження свободи слова та свободи ЗМІ".
- 8 квітня стало відомо, що у парламенті Грузії зареєстрували законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - так званих "іноагентів".
- Це нова спроба партії "Грузинська мрія" протягнути скандальний проєкт закону, який у березні спровокував хвилю протестів у країні.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заветує закон, якщо парламент його проголосує, заявив її представник.
- На скандальний проєкт закону відреагувала ООН. На думку Організації, документ у разі ухвалення "перешкоджатиме роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також суттєвому внеску, який вони роблять у грузинську демократію та суспільство в цілому".
- Згодом у грузинській столиці Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону про "іноагентів".
- Торік у грудні країна отримала статус кандидата на членство в ЄС.