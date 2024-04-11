Посол ЄС заявив, що законопроєкт про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до блоку

Документ "несумісний" із нормами і цінностями блоку, до якого країна прагне приєднатися.

Законопроєкт про так званих "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до ЄС.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський, передає Reuters.

Герчинський підкреслив, що документ "несумісний" із нормами і цінностями блоку, до якого країна прагне приєднатися.

За словами посла, побоювання щодо прозорості "не повинні використовувати як привід для обмеження простору для організацій громадянського суспільства, обмеження свободи слова та свободи ЗМІ".