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У Казахстані через повені евакуювали понад 97 тисяч людей

Казахстан зіткнувся з наймасштабнішими за 80 років повенями.

У Казахстані через повені евакуювали понад 97 тисяч людей
Фото: Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану

Масштабні повені у низці областей Казахстану призвели до евакуації 97 852 осіб, з них 32 856 дітей, передає Укрінформ. 

“В Акмолінській, Актюбінській, Атирауській, Костанайській, Північно-Казахстанській, Східно-Казахстанській областях залишаються підтопленими 3524 приватні житлові будинки та 502 дворові території. Відкачано понад 8,8 мільйона кубометрів талої води”, – йдеться в повідомленні.

До постраждалих регіонів доставлено 170 635 кілограмів гуманітарної допомоги.

Рятувальники МНС Казахстану евакуюють населення із зони затоплення в Кульсари Жилойського району Атирауської області, Казахстан, 8 квітня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники МНС Казахстану евакуюють населення із зони затоплення в Кульсари Жилойського району Атирауської області, Казахстан, 8 квітня 2024 р.

Рятувальники МНС Казахстану евакуюють худобу  із зони затоплення в Кульсари Жилойського району Атирауської області, Казахстан, 8 квітня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники МНС Казахстану евакуюють худобу  із зони затоплення в Кульсари Жилойського району Атирауської області, Казахстан, 8 квітня 2024 р.

Рятувальники МНС Казахстану працюють у зоні підтоплення,Казахстан, 8 квітня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники МНС Казахстану працюють у зоні підтоплення,Казахстан, 8 квітня 2024 р.

Рятувальники МНС Казахстану працюють у зоні підтоплення в Кульсари Жилойського району Атирауської області, Казахстан, 8 квітня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники МНС Казахстану працюють у зоні підтоплення в Кульсари Жилойського району Атирауської області, Казахстан, 8 квітня 2024 р.

У пунктах тимчасового розміщення перебувають 7173 особи, з них 3494 дитини. У безпечне місце відігнано 88 561 сільськогосподарську тварину. 

Казахстан зіткнувся з наймасштабнішими за 80 років повенями, понад 60 населених пунктів залишилися відрізаними від зовнішнього світу. В низці областей введено режим надзвичайної ситуації.

 

На цьому тижні у Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод. В Оренбурзькій області влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про загиблих.

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