Масштабні повені у низці областей Казахстану призвели до евакуації 97 852 осіб, з них 32 856 дітей, передає Укрінформ.
“В Акмолінській, Актюбінській, Атирауській, Костанайській, Північно-Казахстанській, Східно-Казахстанській областях залишаються підтопленими 3524 приватні житлові будинки та 502 дворові території. Відкачано понад 8,8 мільйона кубометрів талої води”, – йдеться в повідомленні.
До постраждалих регіонів доставлено 170 635 кілограмів гуманітарної допомоги.
У пунктах тимчасового розміщення перебувають 7173 особи, з них 3494 дитини. У безпечне місце відігнано 88 561 сільськогосподарську тварину.
Казахстан зіткнувся з наймасштабнішими за 80 років повенями, понад 60 населених пунктів залишилися відрізаними від зовнішнього світу. В низці областей введено режим надзвичайної ситуації.
На цьому тижні у Росії через прорив дамби призупинив роботу Орський нафтопереробний завод. В Оренбурзькій області влада ввела режим надзвичайної ситуації федерального рівня. ЗМІ повідомляють про загиблих.