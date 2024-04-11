Ісландія визначилася з новим прем'єр-міністром

Парламент Ісландії схвалив кандидатуру нового прем'єр-міністра після відставки Катрін Якобсдоттір. До головування в уряді після семирічної перерви повернувся лідер Партії незалежності Б'ярні Бенедиктссон.

Як пише The Guardian, призначення колишного міністра закордонних справ стало наслідком компромісу у парламенті, де його партія знайшла спільну мову з Прогресивною партією та лівими-зеленими, яких представляла Якобсдоттір.

Колишня прем'єрка висловила задоволення тим, що депутати змогли домовитися для створення уряду, який зможе повноцінно працювати.

Серед пріоритетів своєї політики Б'ярні Бенедиктссон назвав забезпечення інклюзивності, регулювання енергетичної галузі, контроль міграції та боротьбу з інфляцією.

Раніше політик вже був прем'єром - упродовж 10 місяців 2017 року.