«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
ГоловнаСвіт

Ісландія визначилася з новим прем'єр-міністром

Крісло очільника уряду вдруге дісталося Б'ярні Бенедиктссону.

Ісландія визначилася з новим прем'єр-міністром
Новий прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедиктссон
Фото: The Guardian

Парламент Ісландії схвалив кандидатуру нового прем'єр-міністра після відставки Катрін Якобсдоттір. До головування в уряді після семирічної перерви повернувся лідер Партії незалежності Б'ярні Бенедиктссон.

Як пише The Guardian, призначення колишного міністра закордонних справ стало наслідком компромісу у парламенті, де його партія знайшла спільну мову з Прогресивною партією та лівими-зеленими, яких представляла Якобсдоттір.

Колишня прем'єрка висловила задоволення тим, що депутати змогли домовитися для створення уряду, який зможе повноцінно працювати. 

Серед пріоритетів своєї політики Б'ярні Бенедиктссон назвав забезпечення інклюзивності, регулювання енергетичної галузі, контроль міграції та боротьбу з інфляцією.

Раніше політик вже був прем'єром - упродовж 10 місяців 2017 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies