Байден зустрівся з прем'єр-міністром Японії: у розмові згадали про Україну

Основна тема перемовин у Білому домі - зв'язки у сфері оборони на тлі загроз з боку Росії, Китаю та КНДР.

Президент США Джо Байден прийняв у Вашингтоні прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду. Візит був присвячений зміцненню військових зв'язків двох країн у Тихоокеанському регіоні.

Як повідомляє Deutsche Welle, політики домовилися модернізувати спільні командні системи з "суто оборонною" метою. Також у співпраці з Австралією США та Японія планують розгортання архітектури захисту від ракет.

Джо Байден підкреслив, що країни будують "виключно оборонний альянс, який зосереджений на захисті та готовності до викликів". Основними загрозами було визначено Китай та КНДР.

Згадали під час спільної пресконференції і про війну в Україні. Очільник японського уряду заявив, що нинішня ситуація в нашій державі може повторитися у Східній Азії. Тож питання України "є власною проблемою і для Японії, яка висловлює рішучість продовжити суворі санкції проти Росії та зберігати непохитну підтримку України".

У четвер до лідерів США та Японії доєднається президент Філіппін Фердінанд Маркос задля проведення саміту трьох держав. Також планується, що Фуміо Кісіда виступить у Конгресі, що стане другим випадком, коли лідер японського уряду звертатиметься до американських парламентарів.