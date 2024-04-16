Угорська опозиція уклала угоду про співпрацю і хоче дострокових виборів

Політики боротимуться за дострокові вибори у разі успіху на виборах до Європарламенту.

Угорська опозиція уклала угоду про співпрацю і вимагає дострокових виборів, пишуть Euronews.

“Якщо до 9 червня (завершення виборів до Європарламенту, - ред.) більшість населення країни заявить про те, що не хоче, аби нею керував режим Орбана, будемо боротися за дострокові вибори”, − зазначає видання з посиланням на заяву політиків.

Опозиційні партії DK (Демократична коаліція), MSZP (Угорська соціалістична партія) і Párbeszéd (Діалог для Угорщини) уклали спільну стратегічну угоду про співпрацю, згідно з якою вони співпрацюватимуть на майбутніх виборах до Європейського парламенту та муніципальних виборах.

За словами депутатки Європарламенту від DK Клари Добрев, держава Угорщина зазнала колапсу на всіх рівнях – включно з охороною здоров’я, освітою, ціновою політикою та захистом навколишнього середовища.

“Сьогодні переважній більшості цей уряд просто соромно підтримувати”, − сказала вона.

Провідний кандидат від Партії європейських соціалістів Ніколас Шміт, теперішній єврокомісар з питань зайнятості назвав політику Орбана безрозсудною, безвідповідальною та недемократичною. “Відколи Фідес прийшов до влади, верховенство права постійно руйнувалося, крок за кроком Орбан перетворив цю країну на систему, яка дає йому повну владу, а його друзям − повний доступ до державних ресурсів і грошей”, − сказав Шміт.

Шміт підкреслив, що їхній меседж антидемократичним акторам такий: жодної співпраці, жодної коаліції ні з Орбаном, ні з ультраправими. За його словами, “це їхня червона лінія”.