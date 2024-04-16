Спікер парламенту Грузії заявив, що розгляд законпроєкту про “іноагентів” стартує сьогодні

Спікер парламенту Грузії заявив, що сьогодні законодавці почнуть обговорення законопроєкту про “іноземних агентів”, пише Reuters та NEWS GEORGIA.

Вчора до опівночі законопроєкт схвалив юридичний комітет − засідання минуло бурхливо, опозиціонерів виганяли із зали. Депутат Алеко Елісашвілі вдарив по обличчю одного з лідерів партії влади Мамуку Мдінарадзе, після чого на опозиціонера накинулися депутати “Грузинської мрії”.

“Поки перед парламентом протестували, а в парламенті билися, посли ЄС, США та Великої Британії розмовляли з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Глава уряду заявив їм, що законопроєкт повністю відповідає правовим принципам і аргументи проти не приймав”, − зазначають NG.

Водночас опозиція закликає до другого дня протестів проти законопроєкту, заявляючи, що він інспірований Росією. Вчора у Тбілісі розпочався масштабний мітинг, учасники якого вимагали від влади не ухвалювати закон. У ньому взяли участь 5 тисяч осіб, внаслідок зіткнень з поліцією затримали щонайменше 14 осіб.

Уряд Грузії, який зіткнувся з звинуваченнями в авторитаризмі та проросійських ухилах, каже, що закон необхідний для сприяння прозорості та боротьби з “псевдоліберальними цінностями”, нав’язаними іноземцями.

Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.