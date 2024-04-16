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Спікер парламенту Грузії заявив, що розгляд законпроєкту про “іноагентів” стартує сьогодні

Вчора до опівночі законопроєкт схвалив юридичний комітет − засідання минуло бурхливо, опозиціонерів виганяли зі зали.

Спікер парламенту Грузії заявив, що розгляд законпроєкту про “іноагентів” стартує сьогодні
Фото: EPA/UPG

Спікер парламенту Грузії заявив, що сьогодні законодавці почнуть обговорення законопроєкту про “іноземних агентів”, пише Reuters та NEWS GEORGIA.

Вчора до опівночі законопроєкт схвалив юридичний комітет − засідання минуло бурхливо, опозиціонерів виганяли із зали. Депутат Алеко Елісашвілі вдарив по обличчю одного з лідерів партії влади Мамуку Мдінарадзе, після чого на опозиціонера накинулися депутати “Грузинської мрії”.

“Поки перед парламентом протестували, а в парламенті билися, посли ЄС, США та Великої Британії розмовляли з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Глава уряду заявив їм, що законопроєкт повністю відповідає правовим принципам і аргументи проти не приймав”, − зазначають NG.

Водночас опозиція закликає до другого дня протестів проти законопроєкту, заявляючи, що він інспірований Росією. Вчора у Тбілісі розпочався масштабний мітинг, учасники якого вимагали від влади не ухвалювати закон. У ньому взяли участь 5 тисяч осіб, внаслідок зіткнень з поліцією затримали щонайменше 14 осіб.

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Уряд Грузії, який зіткнувся з звинуваченнями в авторитаризмі та проросійських ухилах, каже, що закон необхідний для сприяння прозорості та боротьби з “псевдоліберальними цінностями”, нав’язаними іноземцями. 

Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.

  • У ЄС заявляють, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
  • Президентка Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
  • Документ вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
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